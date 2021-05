NIPPE ROHENÄPULE: kuidas kasvata ette kaunid suvised õitsejad 

Vali ettekasvatamiseks lilli, mida saad suvel ja sügisel tuppa vaasi viia või kimbuna kinkida. Foto: Pixabay.com

Kaunilt seatud lilled on üks universaalsemaid kingitusi, mille üle on raske mitte rõõmustada. Et pääseksid kallite ja pikalt reisinud poelõikelillede kinkimisest, istuta oma peenrasse need kimbuks sobivad taimed!