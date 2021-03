5 asja, milleta aias hakkama ei saa 

Head töökindad

Tõesõna, paljakäsi on kõige mõnusam mullas töötada. Eks kiiremad tööd saavadki nii tehtud, aga pikemate ettevõtmiste puhul eelistan juba käsi kaitsta. Alles paar suve tagasi sain liigse tormakuse eest karistuseks pöidla ja nimetissõrme vahele tõrksalt paraneva haavandi, mis rohimise-sprintidele pikaks ajaks kriipsu peale tõmbas. Täpselt ma ei teagi, mis taime mahl see koostöös päikesega nii mürgiselt nahka söövitava tulemuse andis, aga olen edaspidi targem ega torma paljakäsi igat kõrt ja vart rappima.

Muidu pastelsete toonide usku inimesena võin soovitada, et töökindad olgu küll nii kirevat värvi kui võimalik, siis on lootust nad uuesti üles leida, kui nad kusagile maha unuvad, taskust välja kukuvad või tormituul nad ukse või akna tagant minema lennutab! Heade töökinnaste sõrmeotsad ei lähe ka esimese tööpäeva lõpuks katki; nad on keskmisest pikema randmeosaga; nad on ka märgades tingimustes sõrmede ümber nagu teine nahk, mitte mingi lötendav kalts, mis uppujat kägistab.