Kõik, mida pead teadma kompostimisest koduaias 

Valmis mullaga kastil on esiserv ära võetud –­ nii on parem mulda kätte saada. Foto: Evely Karvak

Vitstest punutud väike komposter. Pikad tokid võimaldavad anumat kõrgemaks punuda või on ronitaimedele toetuspinnaks. Chaumont-sur-Loire’i aiafestival Foto: Evely Karvak

Mida kompostimisel tähele panna?

• Kui kompostitav mass ei lagune ja haiseb, siis võib see olla liiga niiske või on jäätmete mass liiga tihe. Aitab, kui hunnikut segada või läbi kaevata ning lisada koredamat materjali. Kui õhk jälle ligi pääseb, läheb lagunemisprotsess käima ja halb lõhn haihtub.

• Kui kompostitav mass ei hakka kuumenema, võib hunnik olla liiga kuiv. Selle vastu aitab kastmine. Kuumenemine lõpeb ka siis, kui kompost on valmis.

• Toore materjali kihtide vahele on hea panna veidi juba valminud kompostmulda, sellega viime sinna mullaelustikku, kes aitab massi kiiremini lagundada.

• Valmis ja kvaliteetne kompost on tumepruun ja sõmer, parajalt niiske materjal.

• Nipp niiskuse määramiseks: võta peotäis mulda ja pigista seda tugevasti ­– kui peopesa jääb niiskeks, on kõik korras.

• Mikroorganismid vajavad süsinikku ja lämmastikku kui energiaallikat elutegevuseks. Süsinikku leidub pruunis materjalis (kuivanud puulehed, põhk), lämmastiku aga ­rohelises materjalis (muruniide, taimejäätmed).

• Vesi ja õige niiskustase on olulised kogu jäätmelagunemise vältel.

• Protsessi käigus hoidmiseks on hapnikutarve kõige suurem 2–4 nädala jooksul pärast lagunemise algust. Kui hapnikku pole, tõuseb temperatuur aeglaselt, lagunemine aeglustub ja muutub ebaühtlaseks, võib tekkida mädanemine ja halb lõhn. Selle ärahoidmiseks tuleb jälgida, et materjal oleks laotud kasti kihiti ning liigse niiskuse korral on vaja segada.

• Soojusega arvestamine: lagunemise käigus hunnik kuumeneb. Kõige efektiivsem on lagundajate tegevus vahemikus 35–50 °C.

• Veel kõrgemal temperatuuril hakkavad lagunema lämmastikku sisaldavad ained. Kui hunnik on siis liiga õhuline, lendub lämmastik ammoniaagina õhku ja haihtub. Selle vastu aitab komposti parajaks tihendamine.

• Haigustekitajad hävinevad 50–60 °C juures.

• Kui soojus tõuseb 70–80 soojakraadini, hävinevad ka lagundajad ning kompost kuivab.

• Vähem kui 45-kraadises segus tegutsevad ka vihmaussid, kes aitavad lagunemisele jõudsalt kaasa.

• Kui kompostikast on maapinnaga ühenduses, siis saavad ussid liigse kuumuse eest liikuda rohkem mullapinna sisse, neile sobiva temperatuuriga oludesse.

• Valmis kompost on tumepruun, pude, meeldiva mullalõhnaga, kõik materjalid on lagunenud. Vahel jääb mullasse oksatükke, mis lagunevad aeglasemalt – need on head õhutuse tagamiseks.