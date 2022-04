PÕHJALIK SPIKKER: nii leiad oma koduaeda just selle õige ploomi- või õunapuu 

Olulised näitajad puu valikul on aia suurus ja mulla lõimis. Kõige keerulisem on valida istikut väga liivase või väga märja mullaga ­aedadesse, samuti piiravad valikut aiad, mis asuvad Eesti kõige külmemates piirkondades. Alles siis, kui geograafia paigas, saab hakata liikide ja sortide peale mõtlema. Ploomipuu on hea valik märjale maale, tema talub viljapuudest kõige niiskemat ja savikamat maad. Kirsipuud ja murel, vastupidi, seda ei talu ning ­eelistavad aluselisemat mulda. Samas tuleb arvestada, et iga 10–15 aasta tagant korduvad karmid talved võivad ploomipuud endaga viia. Maguskirssi ehk rahvasuus murelit istutades peab teadma, et temast kasvab suur ja kõrge puu.