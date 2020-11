6 nippi, kuidas kodu võimalikult soodsalt sisustada

Hoia silma peal allahindlustel Kui oled vesistanud millegi järele pikka aega, aga pole siiski raatsinud seda osta, siis viivita veidi veel! Vii end kurssi, millal on hooaja allahindlused, aga ka konkreetsete poodide eripakkumised ja osta varem valmis vaadatud asjad hoopis sel ajal endale. Nii võid säästa lausa 70% esialgsest hinnast!

Jälgi lemmikuid Märgi oma lemmikpoodidele Facebookis, et just nende lehtede märguanded ilmuksid su seinal esimesena. Nii ei maga sa maha ei allahindlusi ega ka auhinnaloose – ehk peitub võti igatsetud asja saamiseks vaid postituse jagamises! Paljud kauplused jagavad sotsiaalmeedias ka sooduskoode ja märksõnu, millest mujal ei iitsatata.

Võta aega Kui sa midagi soodsat ja ägedat tahad, siis ole valmis panustama aega otsimisse. Ei maksa erutuda iga esimese leiu peale, mis sind hingetuks tõmbab. Kui mõte mingist esemest ei lase rahuneda ka pärast paari nädalat, võid olla kindel, et seda tõesti soovid. Selle ajaga võid aga sattuda peale odavamale sarnasele sisustuselemendile.

Ole valmis midagi ise tegema Vahel on kallis asi lihtsa lahendusega ja kergesti oma kätega teostatav. Pole midagi halba, kui lased end kellegi loodud disainist inspireerida ja valmistad sarnase asja oma kodu tarbeks.

Jaga sõnumit

Vii lähikondsed kurssi, mida parasjagu otsid. Et teiseringipoode on üle Eesti palju ja kaupki neis vahetub tihti, on sõnumit jagades liikvel rohkem silmapaare, kes aitavad sul väärt asju tabada.