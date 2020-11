TOO KOJU EKSOOTIKAT: draakonipuu, tõlvpuu ja tääkliilia 

Tõlvpuu (Cordyline) on välimuselt sarnane draakonipuuga, ent vahe tegemine ei ole raske. Kui draakonipuu lehtedel puudub kindel keskrood, siis tõlvpuudel on see selgesti eristatav. Teine oluline erinevus on taime juurtes. Draakonipuu juured on oranžpunased, tõlvpuul valged ja peajuur on enamasti paksenenud.