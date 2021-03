Kalender näitab kevadet: millal on õige aeg viljapuude lõikamiseks?

Kindlasti tuleks kujunduslõikust teha noortele õunapuudele, sest see paneb aluse ilusale tervele võrale ja puu pikale elueale. Pluss on ka see, et hästi kujundatud puule on hiljem vaja teha vaid kerget hoolduslõikust.

Alates jaanipäevast kuni augustini võib viljapuid harvendada, lõigates välja ülearused oksad, juhul kui puu on liiga tihe. See toob võra sisse valgust, nii et sügisel kasvavad ka võra sees ilusad värvunud viljad.

Pärast jaanipäeva või juuli esimesel poolel on kõige parem aeg eemaldada ka noori vesivõsusid. Neid ei pea aga lõikama. Parem ja lihtsam on neid rebida, sest siis need eemalduvad koos pesaga. Nii ei jää alles tüügast ega teki uusi vesivõsusid, samuti paranevad sellised haavad kiiremini.

Suvel ei tohiks lühemaks lõigata aga samal aastal kasvanud noori võrseid. Üheaastaseid oksi kärbitakse vajadusel kevadel, noorel puul võra kujundamise faasis ja siis umbes 1/3 võrra. Õunapuul soodustab kärpimine võra tihenemist. Kandeeas puu üheaastaste okste kärpimisega aga kaotad järgmiste aastate saaki.

Kui märkad, et oksad kasvavad ilmselgelt vales suunas, on just suvi hea aeg nende õigesse suunda painutamiseks. Seda võib teha oksa nööriga soovitud asendisse fikseerides, sest suvel on oksad elastsed ja võtavad kiiresti uue kuju.

Ära jäta tüükaid!