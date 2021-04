Kodu ja Aed Suveks saledaks? Vali jõusaali asemel midagi veel paremat! Toimetas Laura Karro , täna 07:00 Jaga: M

Aiatöö on sama hea kui jõusaalitrenn! Foto: bruce mars / Pexels

Kas aiamaal müttamine võib olla parim kaalulangetuse treening maailmas? Tuleb välja, et see on mujal maailmas hästi hoitud saladus. Toimekas eestlane teab kindlasti, et aias saab selja higiseks.