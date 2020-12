FOTOLUGU | Muutumise võlu: rohke männilaudisega kodu saab uue ja helge ilme 

Valge esik on avaram, siingi on vaasis lihtsad õied. Foto: Cecilia Möller / Living4media

Sein loob vana talukoha tunnet. Foto: Cecilia Möller / Living4media

“Paljud ostavad maja siis, kui neil on juba lapsed ja eluase on jäänud kitsaks. Siis tuleb neil aastaid nädalavahetustel remontida ja rassida. Meie tahtsime vastupidi,” teatab Karin. “Väikeste lastega oled ju palju kodus, siis on parem seda aega nautida, mitte seista keset remondivälja.”

Remondiga taheti alustada niipea kui võimalik. 1980ndad ära ja uus värske stiil sisse! Entusiastlikult võtsid nad mitu tuba korraga käsile. “Algul ei aima, et see võtab nii kaua aega! Tõenäoliselt kulus meil seda plaanitust poole rohkem. Neli tuba korraga, see tähendas totaalset kaost ja tolmu. Hea, et meil polnud siis väikseid lapsi seal ringi jooksmas.”