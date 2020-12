Fototapeet toob tuppa elu ja särtsu 

Pilte saab osta ka fotopankadest. „Fototapeediks piisava kvaliteediga fotosid võib olla raske leida, aga sugugi mitte võimatu. Samas, kui sobiv pilt on leitud, on tulemus enamasti väga mõjus ja kindlasti ka eristuv.“ Eestlastel on ilmselt liht-sam oma koju panna foto kohalikust rabast, mitte troopilisest rannast.

RELJEEFSED TAPEEDID Fototapeete on valikus reljeefsemaid ja siledamaid, matte ja läikivaid. „Rohkem valitakse matti ja siledamat PVC-vaba tapeeti, mis on kergemini puhastatav ja tänu sellele sobib ka lastetuppa ja ajutiste lahenduste puhul. Kerge struktuuriga tapeete tellitakse harvem, ilmselt on see maitseasi,“ räägib Kaasik.

OÜ Viland juhatuse liikme Andrejs Kuznecovsi sõnul on nende e-poe tapeedikodu.ee valikus ligi 4000 tapeeti, aga raske on välja tuua ühtset värvi või trendi, mille kohta võiks öelda, et nimelt see on moes – inimesed valivad väga erinevaid tapeete. „Lastetuppa soovitakse näiteks tegelasi multikatest, mis on loogiline, aga muidu on valik väga mitmekesine,“ sõnab Kuznecovs. Ja lisab, et laos neil tapeete ootel pole. Kui klient on sobiva tapeedi välja valinud, saadetakse info tootjale, kes fototapeedi välja prindib ning ostja saab selle kätte kolme-nelja tööpäeva pärast.