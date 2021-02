Ära veel käega löö! 5 nippi vana puitpõranda taastamiseks 

Sügavpuhastus. Me kõik teame, et mustus ja tolm muudavad põranda ilmet. Mustus on enamasti puidu pealispinna sees, seega saab asja kergelt korda ja sageli ei pea puitpõrandat selleks üldse lihvima.

Viimistle. Kui sügavpuhastuseks mõeldud vahendid toimisid tasub kasutada viimistlusvahendeid, mis aitavad vabaneda kriimudest ja aukudest. Selleks on mõeldud spetsiaalsed täitepastad ja kõik muu.

Uus värvikiht. Kui pind on puhas, siis on alati lõbus osa ka uue värvi valimine. Vanema põranda puhul, mille juures pole kasutatud lihvimist tasub mõelda värvi valikule. Tume ei pruugi olla lahendus, sest sealt paistavad konarused ja tolm paremini välja.