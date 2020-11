MURU KATUSEL: põnev haljaskatus on hea kliimale ja näeb vinge välja! 

Ekstensiivsel haljaskatusel ei ole paksu kasvusubstraadikihti – kuni 10 cm, mis ei muuda katust väga raskeks. Tänu sellele on see ainuke kolmest rohekatusetüübist, mille saab rajada juba ehitatud maja katusele. Lisaks on see ka rahaliselt kõige odavam, kõige lihtsamini paigaldatav ja peaaegu hooldusvaba. Enamasti selline katus rohkem tegelemist ei vajagi, kui suure kuivaga veidi kastmist ja üle aasta väetamist.

Taimed katusel puhastavad õhku. Foto: Erakogu

Kui suvi tuleb sama kuum kui eelmine, on õuekoerad sulle väga tänulikud jahedama kuudi kliima eest, mida rohekatus neile pakub. Ilus on see pealekauba!

Kata kuut taimedega nii:

1. Äärista kuudi katus laudadega. Löö kuudi katuse äärteks vähemalt 20 cm kõrgused latid, et taimed sealt esimese vihmaga alla ei sajaks. Ehituspoodides on juba immutatud ilmastikukindlaid materjale, aga kui kasutad tavalisi laudu, immuta need enne tõrvaõli või muu vahendiga, et need oleksid veekindlad.

2. Kata georiidega. Lõika geomembraanist paraja suurusega tükid ja kinnita klambritega äärteks löödud laudade külge.

3. Täida kasvumullaga. Sega kokku liiv ja muld (suhe 1 : 3) ning rikasta see vastavalt õpetusele väetise või adruga. Orgaanilise ainena võid mullasubstraadile lisada ka kõdunevat saepuru, komposti või puukoort. Täitematerjalina võid ära kasutada tellisepuru või vanu savipotikilde. Tõsta muld katusele nii, et 1 cm lati servast jääb tühjaks.

4. Istuta taimed katusele. Jäta iga taime ümber vähemalt 5 cm ruumi, et neil oleks, kuhu suve jooksul paljuneda.

5. Kasta hoolikalt. Pärast istutamist kasta taimi, et nad korralikult juurduksid, kuid seda ainult juhul, kui iga päev vihma ei saja. Iga paari aasta tagant tuleb taimi taas väetada.