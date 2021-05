Väärt nipid, kuidas planeerida kööki nii nagu sa oleksid sisearhitekt

KÕIGE TÄHTSAM KÖÖGIPLANEERIMISE REEGEL ON KOLMNURGAREEGEL



Sinna kolmnurka kuuluvad külmkapp, pliit ja kraanikauss. Viimase juures on lahutamatu osana ka nõudepesumasin (juhul kui köök mahutab ja sa seda soovid). Köögi plaani vaadates proovi, kas pliiatsiga paberil või näpuga ekraanil liikudes nende seadmete vahel on sul võimalik tekitada kolmnurk. Kui see on nii, siis oled õigel teel ning järgmisena paiguta kolmnurga tipud sulle sobivasse kasutusmugavusest lähtuvasse järjekorda.

Kui võimalik, siis planeeri köögis liikumiseks piisavalt ruumi. Olemasolevas pisikeses köögis saab imesid korda saata asju ümber paigutades. Mängi läbi paberil, kuidas hommikul külmikust piima võtad ja kus asub sinu kauss hommikuhelvestega. Kuidas liigud köögis, kui seal on rohkem kui üks inimene ning kuhu võivad tekkida nö liiklusummikud. Sedasi paberil mängides leiad peagi kõigile asjadele oma koha ja ummikud lahenevad paberil ning hommikused rüselused köögis jäävad ära.

SÄILITUSKARPIDES PEITUV MAAGIA



Kas oled ennast tabanud omavahel mitte sobivate karpide kuhjast, mis kuidagi kappi ära ei mahu? Proovi soetada ühest sarjast karpe, kasuta neid korduvalt, siis säilib ka kord. Komplekti mittesobivad karbid leiavad kasutust nt garaažis, kus kruvid ning mutrid vajavad korrastamist.

KAPI JA SAHTLIPINDA PLANEERIDES MÕTLE LÄBI KÕIKIDE KÖÖGIS VAJAMINEVATE PRODUKTIDE ASUKOHT



Tee nimekiri asjadest ja grupeeri need piltlikult kapidesse ja sahtlitesse. Nt kuhu paigutada serviis, mida võetakse välja ainult siis kui on Eesti Vabariigi sünnipäev või millisesse kappi lähevad imekaunite mustritega argipäevaseks kasutamiseks mõeldud laudlinad, köögirätikud, põlled, salvrätikud ja küünlad? Samuti peab planeerima pinda pottidele, pannidele ning koogivormidele. Ära unusta erinevaid maitseaineid, tee sorte, vitamiine, kuivaineid, muud toiduained. Sahtlipinda ei ole köögis kunagi liiga palju.

HOOLIKALT TULEB PLANEERIDA, KUIDAS SORTEERIDA PRÜGI, TAARA JA KUHU PAIGUTADA KODUKEEMIA



Soovituslik on just see grupp käepäraselt lahendada ning ei tohiks alahinnata ruumi, mida vajab prügi ning selleks vajaminevad sahtlid/kastid.

PISTIKUD, PISTIKUD!



Neid peab olema piisavalt, sest väikeseadmeid, mis üheaegselt pistikus, võib olla mitmeid. Mõtle, kus sa kasutad smootimasinat, miksrit, mahlapressi, veekeetjat. Pistikuid planeerides lisa alati mõeldud kogusele +1.