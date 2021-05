Just praegu on parim aeg maasikate istutamiseks! 

Parim aeg maasikataimede istutamiseks on mai lõpp ja juuni, kuid ettevalmistustega võiksid alustada juba mõned nädalad varem. Foto: Farsai Chaikulngamdee / Unsplash

Pane taimed mulda:

1. Oota pilvist ilma. Istuta maasikaid kindlasti jaheda ja pilvise ilmaga. Nii harjuvad taimed uue kasvukohaga paremini.

2. Pane taimed likku. Aseta maasikataimed vahetult enne istutamist juurepalliga pooleks tunniks vette.

3. Kaeva istutusaugud. Kaeva üksteisest vähemalt 20–25 cm kaugusele mullapallist kaks korda suuremad istutusaugud.

4. Soodusta juurdumist. Enne kui maasikataimed istutusauku paned, näpista õrnalt juurepalli, et juurtel oleks mullas lihtsam juurduda.

5. Säti taim paika. Taimi istutusauku sättides jälgi, et südamikupung jääks mullast välja nii, et juured samas ei paljastuks.

6. Vajadusel loorita. Kui istutad õitsvaid taimi, kata need ööseks kattelooriga, et hilised külmad neid ära ei võtaks. Nii on ka maasikasaak varajasem. Päeval jällegi eemalda kate, et tolmeldajad õitele ligi pääseksid.

7. Multši. Selleks et juurte juures niiskust säilitada, multši taimi põhu, pilliroo või muruga. Samuti on hea geotekstiil või biolagunev multšikile. Viimaste eelis on tume soojust akumuleeriv värvus.