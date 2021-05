Õiged materjalid ja hooldus: nii rajad kauakestva terrassi 

GALERII

Selleks et terrass kestaks pikalt, tuleb juba selle rajamisel pöörata tähelepanu materjalivalikule ning hiljem regulaarsele hooldusele. Foto: Vida Press

Terrassi rajamine võib olla paras väljakutse. Uurisime järele, millised on kauakestvad materjalid ning kuidas peaks terrassi hooldama, et see püsiks ilusana aastakümneid.