Kuidas valida kodukontorisse kirjutuslauda? 

Anname mõned küsimused, millele vastates peaksid sa endale just selle õige kirjutuslaua leidma.

Kui palju sa lauda kasutama hakkad?

Kas sul on vaja lauda, mille ääres veedad arveid makstes ja meilidele vastates kõige rohkem mõne tunni nädalas või plaanid uue kirjutuslaua taga teha pikki tööpäevi, sest see ongi sinu peamine töökoht? Viimasel juhul on kasutusmugavus sinu jaoks palju olulisem kui esimesel. Hea kirjutuslaua ääres peab olema rõõm istuda ning tööd teha.

Kas sul on stiili valikul vabad käed?

Nüüd on vaja kindlaks teha, kas kirjutuslaud saab endale oma toa, sul on töö tegemiseks spetsiaalne ruum, kus kirjutuslaud aukohal troonib, või kavatsed sa selle paigutada mõnda teise tuppa, näiteks magamis- või elutuppa.

Kas valida suur või väike kirjutuslaud?