Nutikalt hubaseks ehk Kuidas luua mõnus oaas põhjamaise kortermaja rõdule?

Alustada võiks rõdu otsaseintest. Enamasti on need igavad, tühjad ja ebapraktilised. Hubasust aitab siin luua puit, näiteks horisontaalselt paigaldatud laudis. Puitseina võib teha ka väikeste vahedega, et sinna saaks konksude abil riputada lillekaste või -potte. Võib luua ka terve roheseina, kus kasvab nii maitsetaimi, marju kui pika õitseajaga lilli, aga tuleb arvestada, et taimed saaks piisavalt niiskust ega jääks lauspäikese alla. Abiks on niiskust hoidvad graanulid ja vastavalt ilmakaartele õigesti valitud taimed, aga mõnel puhul saabki kasutada vaid kunsttaimi.

Klapplaud aitab ruumi säästa. Foto: Camilla Isaksson / Living4media

Järgmisena tuleks üle vaadata jalgealune. Muidugi võib rajada rõdule terrassilaudadest tugeva põranda, aga kui see töö hirmutab, saab mõnusa sooja tulemuse ka kunstmuru või puidust terrassiplaatidega, mida on lihtne puslena otse põrandale panna. Kõiki neid lahendusi saab ja tasubki omavahel kombineerida, näiteks võib panna kolmandikule põrandale puidust plaadid ja ülejäänud osale kunstmuru. Rõdule võib tuua ka niiskuskindla vaiba. Kui terrassiplaatide laius rõdu laiusega ei klapi, saab viimase rea plaate sobivaks lõigata, aga on ka lihtsam alternatiiv – meeleolu loomiseks ja enda töövaeva kergendamiseks võib parketi ja seina vahe täita ümmarguste kividega, mida müüakse eri tekstuurides ja värvitoonides.

Kui rõdul on lagi, võib ka selle puitlaudisega hubasemaks muuta. Eriti hästi sobib laudis lakke juhul, kui põrand on kas keraamilise plaadiga või vaibaga kaetud. Rõdu lakke saab kinnitada konksud, mille külge võib riputada lille- ja maasika­ampleid, samuti võib rõdu lae all ja akende kohal kasutada elektri- või akutoitega valguskette.

Kui päike võimaldab, tasub rõdu piiretele panna lillekastid. Tavaliselt kinnitatakse need piirde välisküljele, aga kui eesmärgiks on luua endale hubane ruum, tasub kaalumist vastupidine lahendus ja paigutada lillekastid piirde siseküljele.

Ripptool on lemmik pere igale liikmele. Foto: Living4media

Mööbelda nutikalt

Tihti arvatakse ekslikult, et väikesele rõdule mööblit üldse ei mahugi. Üldjuhul leidub siiski alati mõni nutikas lahendus, mis sõltub otseselt rõdu kujust ja rõdu ukse asukohast. Enamasti mahuvad kitsale rõdule klapplaud ja -toolid, mida saab vajadusel seina äärde kokku panna. Kui rõdu on vähemalt poolteist meetrit lai, võib ehitada ise või otsida ehituspoest sobiva laiusega pingi, millest saab teha patjade-tekstiilide abil rõdu otsaseina väikese diivani, kus mõnusalt raamatut lugeda või kohvi juua. Sellise pingi saab ka kettide või köitega rõdu lakke riputada. Pingi asemel võib olla ka kaanega hoiukast, mille sisse peita rõdutekstiilid, kastekann ja aiatarvikud.

Täispikkuses kitsa pingi saab ehitada ka rõdupiirde äärde ja panna aknaalusesse vastasseina klapplaua. Ehitamiseks võib kasutada näiteks terrassilaudu. Pingi alla võib omakorda panna sobivas kõrguses kastid, kus asju hoiustada.

Ise rõdule mööblit ehitades võiks kasutada võimalikult niiskuskindlaid materjale ja asjatundlikku viimistlust. Kõige ilmastikukindlamad, aga samas kõige kulukamad on tiikpuu ja lehis. Üldiselt piisab ka kohaliku puitmaterjali puhul iga-aastasest korralikust õlitamisest, samuti võiks mööbli talveks presendiga kinni katta, kaasa arvatud metallist rõdumööbli, mis kipub roostetama.

Rõdudel on praktilised ka redelriiulid, millel saab kasvatada potitaimi või kuhu võib toetada rõdule mõeldud nõusid. Kui rõdu asub tuultele avatud kohas, võiks riiulile kinnitada konksudega lillepotid, et need kehvema ilmaga lendu ei läheks.

Mõnel puhul on tarvis rõdu jätkuvalt ka panipaigana kasutada. Pikema rõdu puhul võib luua kerge vaheseina või suurte potitaimede abil kaks eraldi tsooni, millest üks jääb mõnusaks oaasiks ja teine praktiliseks hoiukohaks. Näiteks jalgratta saab konksude abil kinnitada ka seinale, nii ei võta see ära väärtuslikku ruumi.

Rõdu lauale on koha leidnud nii maitsetaime- ja köögiviljapotid, samuti mitut masti küünlalaternad. Foto: Eising Studio - Food Photo & Vid / Living4media

Taimede taha peitu

Rõdupiirdeid on väga erinevaid, on kinni­ehitatud või klaasist piirdeid, erinevaid lahendusi nii metallist kui puidust. Kui rõdu asub liikumistee kõrval või teise maja akende vastas, võib tekkida vajadus suurema privaatsuse järele. Kortermaja rõdude peitmiseks kasutatakse sageli bambust, aga leidub ka märksa stiilsemaid lahendusi.

Läbipaistva klaasi saab soovi korral katta piimja kilega, aga see peab olema naturaalset tooni, sest rõdu ei tohi minna maja üldmuljega vastuollu. Rõdupiirde ette saab pottidesse või pikka kitsasse kasti istutada eri kõrguses kõrrelisi, mis kasvavad kiiresti ja mõjuvad visuaalselt efektselt ka toast välja vaadates ja rõdul viibides. Kui kõrrelised mingil põhjusel ei meeldi, võib panna piirde ette pottidesse pigem kõrgusesse kui laiusesse kasvavaid taimi. Mõnikord piisab vaid ühest põõsast või potipuust, et end võõraste pilkude või ebamugava tuule eest kaitsta.