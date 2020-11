10 head põhjust, miks peaksid regulaarselt saunas käima

1. Karastud. Temperatuuri vaheldumine karastab ihu ja tugevdab tervist. Saunalaval kehatemperatuur tõuseb ja hakkad higistama. Pärast kuuma leili on hea end jahutada õues, kümmeldes veekogus või külma duši all. Samas tuleks jälgida, et jahutamine oleks kärme ja keha pinnal võimalikult ühtlane.

4. Leevenevad liigesevalud ja lihaspinged. Kehatemperatuuri tõustes veresooned laienevad ja vereringe paraneb. See soodustab väiksemate marrastuste ja sinikate kiiremat paranemist, võtab ära lihasvalu ja leevendab artriiti. Eriti tõhus on saunaefekt just pärast treeningut, mil lihased on pinges ja keha vajab lõdvestust. Kroonilised valud võivad järgmisel päeval sauna järel siiski tagasi tulla.