Saunamõnud kümblustünnis ehk Kuidas leida õige tünn?

Kui mudeli- ja tootjavalik võtab silme ees kirjuks, tasub mõne tootja juurde tünne vaatama minna. Foto: tootepilt / koriks.ee

Küttesüsteemid

Enamik kümblustünne on puukütteahjudega, kuid on võimalik kasutada ka elektrikütet – neid sobib kasutada nii eraldiseisvate kui ka kombineeritud lahendustena. Kombineerituna köetakse vesi soojaks puuküttega ja elektriküte hoiab tünnis püsivat temperatuuri. See on eriti mugav, kui sama vett on soov kasutada pikema perioodi jooksul.



Elektriküttega samasse tsirkulatsiooniringi ühendatakse ka filtrisüsteem, mis hoiab vee kümblustünnis sooja ja puhtana – nii võib vett vahetada lausa paari kuu tagant. Kui tünn ja kaas on korralikult soojustatud ning kütte- ja filtreerimisseadmed asuvad soojustatud ruumis, kulub püsiva 37kraadise temperatuuri hoidmisel elektriküttele päevas umbes 1 euro.



Kui tünnis puudub filtrisüsteem, võiks sama vett kasutada 1–2 korda. Puuküttega ahje on kaks varianti: välis- või siseahjuga. Siseahju puhul tuleb arvestada, et see võtab tünnis vähemalt ühe kasutaja koha. Lisaks on siseahju pisut keerulisem kütta ja puhastada. Seepärast on enamus kümblustünne välisahjuga.



Paigaldus

Paigaldusviis oleneb pinnasest, kümblustünni suurusest ja mahust ning sellest, kas kümblustünn paigaldatakse terrassi sisse, eraldiseisvana selle peale või murupinnale. Kui kümblustünn on plaanis paigaldada terrassi sisse, siis osaliselt saab tünni kinnitada terrassi karkassi külge, kuid tünni aluspind tuleb valmistada ette siiski lähtudes maapinna eripärast ja kümblustünni maksimumkaalust.



Tavaliselt on tünni tühikaal 150–250 kg, millele tuleb juurde arvutada vee ja kasutajate kaal. Tünni murule paigutades tuleb lähtuda tünni kaalust ja pinnasest ning ette valmistada aluspind. Mida suurem on kümblustünn, seda tugevamat aluspinda see vajab. Olenevalt maapinnast on tarvis vundamenti, vundamendiposte, plokke vms. Alustaladele või kividele asetatud tünn kaitseb ka murupinda ja annab tünnile alt õhku. Kindlasti tuleb kümblustünn ja ahi paigaldada loodis pinnale, et välisahju puhul toimiks vaba tsirkulatsioon.