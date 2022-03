Sodiaagimärgi lemmikud: vaata järele, millist lille kinkida!

Jäär ja kuslapuu

Kuslapuu on jõuline taim, tugev ja vastupidav, kasvades metsikult ja ahvatledes mesilasi oma veetlusega. Need kõik on ka Jäärale iseloomulikud omadused. Ta on julge ja võimukas, täis energiat, liidri omadusi ning särav seltskonnainimene.