Vaata, kuidas lihtsalt ja kiirete vahenditega ellu viia suvine välkremont 

Seinte ülevärvimine on lihtne töö, millega saab igaüks hakkama. Tänapäeva värvid on peaaegu lõhnatud ning keskkonnasõbralikud, mistõttu pole selle töö ajaks tarvis isegi kodust välja kolida. Värve valides tuleks trendide kõrval lähtuda ka ruumi olemusest, suurusest ja valgusest, sest värv määrab paljuski kogu toa iseloomu. Kui ruumid pole liiga avarad, saab avarust luua heledate jahedate toonidega, nappivat päikesevalgust kompenseerivad aga heledad soojad toonid. Mida väiksem ruum, seda ettevaatlikum tuleb olla jõuliste ja tumedate värvidega. Soovi korral võib erksat või tumedat lisada aktsendina ühte seina – kas tapeedi, põneva struktuurkrohvi või lihtsalt eristuva värvi­tooniga.

Värvi ei tohiks valida esmase emotsiooni ajel. Poest tasub kaasa võtta erinevaid värvikaarte ja kodus neid seinale paigutada nii päeva- kui kunstvalguses, vaadata lähedalt ja kaugelt. Tihtilugu ostetakse seepeale tooni või paari võrra heledam värv, kui esialgu plaaniti. Lisaks tasub arvestada, et suurel pinnal paistab värv pea alati tumedam kui väikesel, seega kahtluse korral võiks valida heledama. Iseasi on aktsenttoon – see peaks moodustama põhitooniga piisava kontrasti, aga ei tohiks olla liiga intensiivne ega väsitav.