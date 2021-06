Just suve algus on parim aeg ravimtaimede korjamiseks! 

Kui tahad kuivatada

Pikaajaliseks säilitamiseks kuivata õisi ja lehti hästi ventileeritud kuivas hämaras ruumis 25–40 °C juures 1–2 nädalat. Õite kuivatamisel on eriti oluline, et ruum oleks pime, kuna siis säilivad nende erksad värvitoonid kauem. Vajadusel sega taimi ja jälgi, et neile ei tekiks hallitust. Kui tekib, on ruum järelikult liiga niiske.

Soovitatav on kuivatada ka marju, sest nõnda säilivad need maitsvate ja aromaatsetena kuni aasta. Metsmaasikad kuivavad ahjuplaadil ühe kihina minimaalse õhuniiskuse ja 25–35 °C juures paar päeva või praeahjus pöördõhurežiimil 50–60 °C juures 1–2 tunni jooksul. Mõlemal juhul tuleks marju aeg-ajalt segada, et need kuivaksid ühtlaselt. Hea tulemuse saad ka spetsiaalse kuivatiga. Õigesti kuivanud marjad peaksid tekstuurilt meenutama rosinaid.

Kuivatatud taimi säilita kuivas ja hämaras valguskindlates anumates, et taimede lõhn, värv ja kasulikud omadused säiliksid võimalikult kaua.

Huulõieliste, nagu piparrohu ja nõmm-liivatee säilitamine on lihtne ning optimaalsete tingimuste juures säilivad nende omadused kuivatatuna kaua. Piparmünt aga kaotab esimese säilitusaasta jooksul üle kolmandiku oma kasulikest ainetest. Seega tuleks seda varuda just nii palju, kui aastaks vaja läheb. Talvel saad kuivatatud lehtedest teha teed, ravivanne, aga ka maitsvaid ürdisooli.



Kui tahad külmutada

Sügavkülmutamiseks aseta marjad ühe kihina suure karbi põhja nii, et need üksteisega kokku ei puutuks, ning lase paar tundi külmuda. Seejärel võid marjad väiksemasse karpi või kilekotti panna. Siis ei ole ohtu, et need üksteist muljuksid või kokku külmuksid. Eraldiolevaid marju on palju mugavam hiljem kasutada.

Maitse- ja ravimtaimede külmutamiseks puhasta need enne ning haki peeneks. Aseta need seejärel portsjonite kaupa jääkuubikute konteineritesse, kattes taimed veidikese veega.

Lilli külmutades lisa jääkuubikuvormidesse kroonlehti või kogu õis ja kata samuti natukese veega. Kui taimed on jääs, kalla kuubikud suuremasse kotti kokku.



Midagi põnevamat

Värsketest ravimtaimedest on võimalik valmistada ka raviõlisid, äädikat, veini ja kreeme. Need meetodid on eriti head just kummeli ja tilliga, sest nende aroom kaob kuivatades kiiresti.



Tee ise õieäädikat!



Milliseid õisi valida?