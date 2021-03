Sisustus Linane kangas on sisekujunduses pop! Kuidas seda hooldada, et hea välimus püsiks? Dagmar Reinolt , täna 08:40 Jaga: M

Foto: Unsplash

Linane on naturaalne ja lihtne materjal, seega on linase voodipesu, kardinate või muude linaste dekoratiivsete elementide hooldus samuti lihtne. Hea on meeles pidada ja teada, et linane läheb juba iseenesest iga pesukorraga pehmemaks ja imavamaks.