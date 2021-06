7 asja, mida sa peaksid tihemini puhastama kui seni 

Mööblialune

Kiire pilk voodi või diivani alla aitab veenduda, et õhu käes õõtsuvad mitmedki tolmurullid. Nende kokkukogumine tolmuimeja või harjaga ei näi kuigi keeruline olevat. Kuid kas oled vaadanud ka pehme mööbli põhjale? Võid üllatuda, kui palju juuksekarvu ja ebemeid on kinnitunud voodiraamile või tugitooli alusele.

Kapipealsed, uksed ja pildiraamid

Koristades tõsta silmad ka üles – su pilku võib haarata rohkem mustust kui sulle meeldiks. Sageli kipume unustama kohti, mis jäävad meie nägemisulatusest välja. Puhasta tolmust ja ämblikuvõrkudest ukseservad, köögikappide pealsed, pildiraamid ja laenurgad. Ja kui sa juba kuskil üleval kõõlud, siis tõmba puhtaks ka laearmatuurid ja ventilaatorid.

Kubu ja tuulutusklapid

Kui su kodus on õhksoojuspump või akende kõrval asuvad tuulutusklapid, on üpris tõenäoline, et nende vahed on täis tolmu ning ümbruses asuval seinal tumedad randid. Et kodus oleks puhtam õhk ja atribuutide töökindlus tagatud, hõõru kõik puhtaks. Paremat õhuringlust taga ajades küüri ära ka kubufiltrid – paksust rasvakihist aitab lahti saada filtrite nõudepesumasinas pesemine.

Kapi ja garderoobi põrandad

Riidekapi sisemuses ja garderoobis tuhlame igapäevaselt – see keerutab üles palju tolmu. Kui põrand on kaetud veel vaibaga või hoiustad neis paikades ka tänavakingi, võid kindel olla, et käega katsudes jääb näppude alla puru ja prahti, mis omakorda pakub soodsat pinnast bakterite levikuks. Tõsta kapp ja garderoob riietest tühjaks ja käi sisemus tolmuimeja ning lapiga üle. Enne asjade stangedele ja riiulitele tagasi riputamist sorteeri välja ka üleliigne kraam.

Tolmuimeja ja puhastustarvikud

Kui su puhastamiseks mõeldud esemed on mustad, kannad sa iga kord neid kasutades seda sama prahti ja tolmu uuesti laiali. Millal sa vaatasid viimati tolmuimeja sisemusse, võttes lahti iga jupi? Või pesid harja ja kühvlit?

Tolmuimeja vajab puhastust igakuiselt, sageli piisab selleks sisemuse vee ja seebiga puhastamisest ja õhu käes kuivatamisest. Mopid, käsnad ja harjad tahavad pesu aga iga kasutuskorra järel.

Toataimed

Pole vahet, kas su aknalaudu ja kapipealseid kaunistavad päris või kunsttaimed, mõlemad koguvad uskumatult palju tolmu. Elustaimede puhul piisab kiirest reisist voolava vee alla. Kui need on liigutamiseks liialt rasked, kasuta igalt lehelt tolmu võtmiseks mikrofiiberlappi. Kunstlilledele sobib samuti lapiga pühkimine. Alternatiivse võimalusena vii need õue ja puhu puhtaks külma õhku väljutava fööniga.