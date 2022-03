Lemmikloom Lemmiklooma valik on nagu kiirkohting: otsid üht, võid võtta teise Kais Allkivi , täna 14:01 Jaga: M Prindi artikkelTeade toimetajale

VÄLIMUS LOEB: „Enamik inimesi arvab, et nende valitud koer näeb hea välja,“ ütleb Indiana ülikooli psühholoog Samantha Cohen. Samuti kalduvad koeraomanikud arvama, et lemmik meenutab neid iseloomult. Foto: PantherMedia / Scanpix

Paljud, kes on võtnud endale loomade varjupaigast karvase sõbra, on kogenud sõnulseletamatut äratundmist. Ka teadlaste uurimused viitavad, et lemmiku valik on osaliselt alateadlik. Katsed näitavad, et kiiremini leiavad kodu koerad, kes kergitavad sagedamini kulme, ning kassid, kellele meeldib end asjade vastu hõõruda. Iseloomu ja välimusega seotud eelistused ei pruugi aga otsustamisel määravaks saada – nii nagu pimekohtingulgi.