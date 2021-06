Kärbi tomatitaimi õigesti – nii saad palju magusaid vilju 

Juulis, kui taimed on lopsakaks muutunud, võib eemaldada mõned rohelised viljakobaraid ümbritsevad lehed, et tomatid saaksid päikesesoojuses küpseda. Samas ei tohi eemaldada kõiki lehti, sest need tagavad taimele vajalike toitainete saamise. On ka väidetud, et just viljade lähedal olevates lehtedes toimub suhkrusüntees ja tänu sellele muutuvad tomatid magusaks.