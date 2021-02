Plastist vabaks! Kuidas ja millega asendada plastpudelid vannitoas? 

Siin on viis olulist punkti, mida silmas pidada, kui soovid elada loodussõbralikumalt.

2. Tee vähemalt üks toode ise. Pea igale ilutootele kaubanduses on olemas alternatiiv, mis on kindlasti ka odavam. Näiteks saab ise teha kehakoorijat, näo- ja juuksemaski kui ka hambapastat. Leiad rohkelt põnevaid retsepte ka Nipiraamatust.

3. Kasuta tükiseepi. Siinjuures peab märkima, et lisaks käte pesemiseks on võimalik saada ka šampooni ja isegi palsamit tükiseebi kujul. Sedasi kaovad vannitoast pudelid, sest seebi hoiustamiseks on vaja ainult seebialust, mis võib olla vabalt ka igavene.