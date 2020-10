5 asja, mille peaksid oma magamistoast kohe ära viskama

1. Voodipesud

Voodilinad, padjapüürid ja tekikotid peavad vastu kuni kolm aastat. Pärast kolme aastat kasutamist on suurem osa puuvillakiust välja pestud ja kangas kaotab oma elujõu. Kui aga kangas on halvas konditsioonis, võib voodipesu luua soodsa pinnase bakteritele ja tolmulestadele. See aga omakorda tekitab allergiat, lööbeid, aknet ja astmat. Eriti kehtib see padjapüüride kohta, sest neil on pidev kokkupuude näoga.

3. Sussid

Magamistoas kasutusel olevad lemmiksussid võivad küll terved ja korras välja näha, kuid mida rohkem sa neid kannad, seda ebastabiilsemaks need sinu jala jaoks muutuvad. Ja siis veel kõik need mikroobid, mida nad üles korjavad! Isegi kui nad paistavad puhtana, puutuvad sussid kokku paljude määrdunud pindadega nagu köögi ja vannitoa või esiku põrand. Samuti imavad ka sussid higi ja võivad muutuda mikroobide kasvulavaks. Et vähendada jala või küüne infektsiooni tõenäosust, viska sussid ühe-kahe nädala tagant pesumasinasse.

4. Silmakate

Ka valguse eest varjavat öömaski peaksid aeg-ajalt vahetama. See varjab endas baktereid, mis võivad sattuda näonahale või silmadesse ja tekitada isegi akne või silmapõletiku ohtu. Soovitatav on puhastada oma silmakatet kord nädalas, olenevalt materjalist võib seda panna pesumasinasse või lihtsalt niiske lapiga hõõruda. Kui jälgid iganädalast puhastamise rutiini, siis pole vaja seda välja vahetada enne aasta möödumist.

5. Madrats

Kvaliteetne madrats tagab sulle hea ööune ja peaks olema välja vahetatud iga 8-10 aasta tagant. Kindlasti on tähtis madratsit aeg-ajalt pöörata, et see saaks survet ühtlaselt. Ka aitab pööramine kaasa selle pikemale elueale. Madratsi vananemisest saad aru, kui see hakkab oma kuju muutma – tekivad muhud ja lohud. Aja jooksul juhtub see ka kõige kallima madratsiga.