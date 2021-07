Liivakoogid ja samblasupid: see on lapse päris oma köök, kus võib lasta fantaasial lennata! 

Olen kuulnud ka arutelusid, kas lubada lastel noppida mängimiseks puulehti või lilleõisi. Ma olen seisukohal, et lapsi ei tohiks keelata lilli ega puulehti korjamast, sest kui nad ei saa neid katsuda ja lähedalt uurida, siis pärsib see laste loodushuvi ja nii on ka armastus looduse vastu raske tekkima. Ei saa ju armastada midagi, mida sa ei tunne. Laste nopitud puulehed ja lilleõied ei ole võrreldavad kogustega, mida me aiahoolduse käigus niidame või pügame. Loomulikult tuleb seada piirid peenrast lillede noppimisel – siin on heaks lahenduseks laste oma lillepeenar, kust neil "supimaterjal" vabalt võtta on.

Mudaköök on mõistlik valmistada taaskasutusmaterjalidest – vaata lahtise pilguga ringi, mida kodus või vanakraamipoes saadaval on. Väga levinud on mudaköögi konstruktsiooni tegemine euroalustest. Olen näinud ka variante vanast kapist, kuid need ei ole ilmselt ilmastikule nii vastupidavad kui höövelmaterjalist tehtud.

Mudaköögi kraanikausiks kasutatakse, kas vanu kraanikausse või plekk-kausse, viimane siis on ilma äravooluta. Uhkematel köökidel on ka kraan voolava veega. Pliidinuppudeks on, kas vanad pliidinupud või keerlema jäetud kapinupud. Köögivarustuse jaoks soovitan sammud seada, kas vanavanemate panipaikadesse või vanakraamipoodi: vanad potid-pannid-kannud, kulbid-lusikad, pudrunuiad ja muud vidinad on mudaköögi jaoks ideaalsed ja peavad paremini vastu kui plastist liivakastimänguasjad.

Tähtsaim on lapse avastamisrõõm