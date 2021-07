10 asjalikku nippi, kuidas linnud marjapõõsaste ja viljapuude juurest eemale peletada 

3. Kivipetekas

On tõeliselt tüütu, kui märkad peenras esimesi punaseid maasikaid ja suud vesistades nende kohale kummardades avastad, et teiselt poolt on keegi juba oma osa nokkinud! Teeb ikka meelehärmi küll, kui see kordub ka teise ja kolmanda ja neljanda marjaga, mille järele käsi haarata tahab.