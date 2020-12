Ekspert annab nõu: kuidas valida saunakerist?  

Kodutöö enne poodi minekut

1. Mis tüüpi keris sulle sobib?

- Elektrikeris läheb võrreldes puukerisega palju kiiremini soojaks.

- Kui sulle pole oluline sauna kütmise kiirus, sul on korstna võimalus ja koht, kus puid ladustada, võid kaaluda ka puukerist.



2. Mõtle saunaruumile

- Mõtle läbi, kuhu plaanid kerise saunas asetada. Selle põhjal saad otsustada, mis kujuga peaks keris olema, et see ära mahuks.

- Puuküttesaun eeldab korstnat. On su saunaruumil see valmidus?

- Mida suurem on saunaruum, seda võimsam peab olema ka keris.

- Ka siis, kui sul on saunaruumis aken, klaasuks või isoleerimata kivipinnad, vajad suuremat kerist.

- Kerisekalkulaatori, mis arvutab, millise võimsusega keris su sauna sobib, leiad veebilehelt Stoveman.ee/tooted.



3. Hinda saunatamise sagedust

- Kui pereliikmed soovivad saunas käia mitu korda nädalas, on mugavam elektrikeris.

- Kui käid saunas rohkem kui nädalas korra ja eelistad puukerist, vali võimalikult paksust metallist küttekoldega keris. Klassikaliselt on küttekolle 5 mm paksune, aga on ka 8 mm koldeid. Mida jämedamast metallist see tehtud on, seda kauem saunakeris kestab!



Puuküttega kerise plussid ja miinused

+ Loob traditsioonilise saunameeleolu ja -lõhna.

+ Ei kuivata õhku.

+ Loodussäästlik.

‒ Sauna soojaks saamiseks kulub aega ja vaeva.

‒ Vajalik on korsten.

‒ Tuleb arvestada puude tellimise või tegemise ja ladustamisega.



Puuküttega saunakerised jagunevad veel suitsu-, Vene, Soome keristeks, mis omakorda jagunevad veelgi. Kõige populaarsemaks ongi muutunud võrkkerised, mis annavad tänu suurele kerisekivide hulgale pehme leili.



Elektrikerise plussid ja miinused

+ Sauna saab lihtsa vaevaga ja kiirelt soojaks.

+ Elektrikerist on võimalik seadistada ka aja peale sisse lülituma.

+ Ühtlane saunatemperatuur.

+ Ei teki suitsu ega nõge.

+ Pole vaja korstnat.

+ Saun püsib lihtsamini korras, sest ei teki puuprahti.

‒ Elektrikeris kuivatab õhku ja annab tavaliselt kuiva leili.

‒ Suurem elektriarve.



Kuidas toimida kerisekividega?