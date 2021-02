Plaanid uut kodu osta? Head nõuanded, kuidas leida endale unistuste elupaik

Asukoht

Öeldakse, et kinnisvara puhul on määravad kolm argumenti: asukoht, asukoht ja asukoht. Muidugi on palju muud olulist veel, aga asukoht on tõesti tähtis. Eestis on tuhanded lapsevanemad põhitöö kõrvalt oma lastele taksojuhid, sest lasteaed, kool, kunstiring või jalkastaadion asuvad teises ilma otsas. Uut kodu otsides võiks lähtuda kõigi pereliikmete vajadustest nii praegu kui tulevikus.

Maanda riske

Kinnisvara ostuga kaasnevad alati riskid. Uute objektide puhul on ehituskvaliteet kõikuv, vanadel majadel võib olla varjatud puudusi. Esmatähtis on uurida, kas dokumendid on korras. Mõnel uuel majal pole kasutusluba ja sellel on reeglina põhjus – mittevastavus ehitusprojektile. Isegi kui müüja püüab rääkida musta valgeks, tasub arvestada, et enamasti nõuab maja kõigile nõuetele vastavusse viimine märkimisväärseid investeeringuid, isegi kui esmapilgul paistab kõik valmis olevat.

Kui vana maja või korterit on ümber ehitatud, peab olema ka selleks väljastatud projekt ning ehitus- ja kasutusluba. See ei puuduta ainult suuremaks või kõrgemaks ehitamist, vaid ka näiteks uue küttesüsteemi rajamist. Isegi kui seadustamata ümberehitusi on tehtud palju aastaid tagasi, vastutab nende eest ikka praegune omanik.

Kuna dokumentide kordategemine maksab tuhandeid eurosid ja nõuab palju aega, tasub sellele tähelepanu pöörata. Mõistagi võib osta ka puuduliku paberimajandusega maja, aga sel juhul peaks olema hind turuhinnast soodsam ja ühtlasi tasub uurida, kas pank sel puhul laenu väljastab.

Ostja huvides on fikseerida kirjalikult kõik olulisemad nähtavad ja varjatud vead ning asjad, mis jäävad pärast müüki tulevasse kodusse sisse. Kui lepingus on kirjas, et tegu on kapitaalremonti vajava majaga, ei saa ostja hiljem nuriseda, et katus laseb vett läbi, keldris on hallitus või soojustus ebapiisav. Kui aga müüakse “nagu uut” või “täielikult renoveeritud” maja, on ostjal hiljem õigus vigade ilmnemisel pretensioone esitada. Seetõttu on oluline maakleri jutt lepingusse kirja panna ning tihti selgub lepingu sõlmimise etapis, et tulevasel kodul on siiski miinuseid, mida on hea ette teada või mis aitavad hinda alla kaubelda.

Lisaks vigadele tuleks kirja panna, mis jääb elanikke vahetavasse kodusse maha, eriti kui ostuotsuse üheks teguriks on meelepärane sisekujundus. Mõnikord müüakse maja kogu sisustusega, aga juhtub ka, et eelmine omanik võtab kaasa kõik, alates kardinapuudest ja vannitoa segistitest kuni õuevalgustuse ja kasvuhooneni välja.

Kaasa eksperte

Kui päris uue maja puhul kehtib garantii, siis vana maja ohukohad ja võimalikud investeeringud võiks üle vaadata koos eksperdiga, eriti kui enda teadmised ehitusvallas on pinnapealsed. Esimesele ülevaatusele võiks kaasa võtta kasvõi ehitajast sõbra ning kindla ostusoovi korral tasuks palgata ametlik ekspert.

Vana maja ostes võiks pöörata tähelepanu planeeringule ja sellele, kas ja kui palju saab seinu ümber tõsta või sootuks maha võtta. Oluline on kontrollida, et niisketes ruumides ja keldris poleks hallitust, sest see viitab tõsistele probleemidele konstruktsioonis või puudulikule niiskustõkkele. Kindlasti võiks üle vaadata katuse ja selle, kas tuulekastid ei viita veejooksudele ning ka fassaadil ei tohi olla nähtavaid veekahjustusi. Kui sokkel on mõranenud, on maja vajunud ja vajub tõenäoliselt ka edaspidi, mis põhjustab tulevikus probleeme.

Pööningul tasub uurida katuse aluskatet, kas sinna on paigaldatud soojustus ja kile. Vammiga majast tasuks kaarega ringi käia, tavaliselt tähendab see lammutamist või maksab renoveerimine kallist hinda. Seinte sisse palja silmaga kahjuks ei näe ning pehkinud palke saab kindlaks teha üksnes ekspert ja paraku tähendab selline analüüs täiendavaid väljaminekuid.

undefined Foto: Pixabay.com