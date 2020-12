Mitmepalgeline must leeder: hinnatud rahvameditsiinis ja toob ka head õnne!

Germaanlaste uskumuse kohaselt on leedripõõsas viljakusjumalanna Freya elupaik. Musta leedrit armastati istutada maja lähedale, sest see pidavat pererahvale õnne tooma ja meelitama ligi häid vaime. Samal arvamusel olid ka vanad roomlased ja kreeklased. Ristiusu pealetungi ajal sai leedripõõsas negatiivse tähenduse. Järsku hakati arvama, et leedri istutamine hoonete lähedusse toob halba õnne ja meelitab ligi nõidu. See tõlgendus anti põõsale arvatavasti selleks, et õõnestada uskumusi, mis olid vastuolus kristliku maailmakäsitlusega.