Pargiroosid kaunistavad aeda. Millist sorti valida? 

Seda pargiroosi kasvatati kloostriaedades juba 16. sajandil. Meil on see, enamasti valgete lõhnavate täidisõitega kaunitar sordinimega 'Plena', tuntud mairoosi nime all ega puudu vist ühestki maakodu aiast. Näärelehisest kibuvitsast on aretatud palju erineva õievärviga sorte. Leidub nii valgete, kreemikate, kollaste, roosade kui ka punaste liht- ja täidisõitega sorte. Tuntumad neist on 'Karl Förster', 'Frülingsduft', 'Papula', 'Aicha', 'Poppius', 'Stanwell Perpetual' jt.