AED OOTAB! Just need aiatööd tuleks augustikuus kindlasti ära teha 

Eemalda maasikataimedelt võsundid. Emataimelt saadavaid tütartaimi võib soovi korral kasutada uue istandiku rajamiseks. Selleks peavad tütartaimed olema istikuteks kasvanud ja juurdunud, siis on õige hetk need emataime küljest lahti lõigata ja ümber istutada. Augusti lõpust kuni septembri esimese dekaadini on õige aeg väetada istikuid, kobestada nende mulda ning lasta kasvada kuni istutuseni.