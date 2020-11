Samm-sammult õpetus, kuidas värvida keraamilisi plaate

Värvige need vanad plaadid lihtsalt üle! See on lihtne ja taskukohane viis oma põrandad või seinad tõeliselt stiilseks muuta. Järgnevalt seletame teile INKodu abiga samm sammult lahti, kuidas üllatavalt lihtsate vahenditega oma plaatidele uus elu anda. Vaja läheb:

Enne värvima asumist tuleb värvitav pind hoolikalt puhastada, kasutades selleks ettenähtud vahendeid. Tikkurila Maalipesu on leeliseline värvitava pinna puhastus- ja eeltöötlusaine, mis puhastab varem värvimata pinnad mustusest, rasvadest, õlidest, vahadest jms. Lahjendamata Maalipesu puhastab ja matistab pinna, parandades niimoodi uue värvikihi nakkumist. Puhastamiseks on parim kasutada karedat svammi.

Pärast puhastamist tuleb põrand sooja vee ja svammiga üle pesta, et vabaneda viimsetest jääkidest.



Kruntimine



Kruntvärvimiseks soovitame vähese lõhnaga Otex Akva veepõhist kruntvärvi. Toode sobib ka nõudlike pindade katmiseks ning kuivab kiiresti.

Vuugivahede värvimisel soovitame kasutada pintslit, et värv iga õnaruse korralikult kataks. Plaadipindade värvimisel kasutada mööblivärvi- või lakirulli. Katke pind ühtlaselt ning jätke paariks tunniks kuivama.

Kandke peale teine värvikiht, laske täielikult kuivada.



Keraamiliste plaatide värvimine



Keraamiliste plaatide värvimiseks soovitame suure koormustaluvusega värvi, nagu näiteks Tikkurila Luja niiskuskindel akrülaatvärv. Pinna värvimisel valitud tooniga tuleb toimida nagu kruntvärvi peale kandes. Kandke peale esimene värvikiht, kasutades mööblivärvi rulli ning vajadusel vuugivahedes pintslit.

Kandke peale teine kiht. Kui värvite põrandat, laske kuivada üleöö. Liiga vara põrandale astudes võite värvipinda kahjustada.



Šabloontehnika



Katke põrandaliistud maalriteibiga ning valmistage ette töövahendid.

Asetage šabloon plaadile, põranda puhul alustage ruumi tagumisest nurgast. (Kinnitamiseks võite kasutada maalriteipi, veegi lihtsamaks teeb värvimise spetsiaalne šablooniliim). Soovitame värvida esmalt terved plaadid ning seejärel asuda dekoreerima poolikuid plaate nurkades ja teistes keerulisemates kohtades.

Võtke rullile väike kogus värvi, seejärel rullige üleliigne värv ajalehele. Šabloontehnika puhul ei tohi värvirull liiga värvine olla.

Kandke esimene õhuke värvikiht dekoreeritavale pinnale, kasutades lakirulli või pintsel-svammi. Laske mõned minutid taheneda.

Kandke peale teine õhuke värvikiht. Värvil laske kuivada üleöö ja teie rabavalt stiilsed põranda- või seinaplaadid ongi valmis.





Kui soovite värvida mitme värviga, aitab väikeste detailide korral pintsel-svamm. Pintsel-svamme saab osta büroo-ja kunstitarvete kauplustest.