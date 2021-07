Lugeja küsib: mida teha niidetud muruga?

Kõige parem on niidetud muru kompostida. Kompostrite hinnad algavad 50 eurost, need ei ole silmatorkavad ja sobivad kenasti aianurka. Üldjuhul piisab keskmise suurusega pere köögijäätmete ja 800 m² koduaias tekkiva muru jaoks kolmest kompostrist. Sealt saadud mulda saab kasutada lillepeenarde või kasvuhoone tarvis.

Osal niidukitel on spetsiaalne multšimisrežiim , suve teises pooles on mõistlik võimaluse korral seda kasutada.

Paljud omavalitsused korraldavad tõepoolest aia- ja haljastusjäätmete kogumisringe. Aga kas ikka on keskkonnasõbralik, et me transpordime iga nädal veokitega üle linna tuhandeid muru ja puulehtedega täidetud kilekotte? Mõistlikum oleks kompostida.