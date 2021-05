Sõda tigudele ja lehetäidele! Looduslikud abimehed, mille abil peletad tüütud kahjurid aiast 

Iga aiapidaja peab teadma, et teod ja nälkjad on tegelikult aia sanitarid ning nende tööülesanne on närbunud taimi ja surnud väikeseid putukaid süüa ja ümber töödelda. Kui aednik on väga usin, võib liigselt korrastatud aias tigudele söögikraami nappida ning siis lähevadki nad värskete taimede kallale. Sel juhul on tigude ja nälkjate jaoks eriti isuäratavad just stressis taimed. Sama lugu on lehetäidega. Lehti nosides annavad nad märku, et taime tervisega on midagi korrast ära.