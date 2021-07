JUST ÕIGE AEG: kogu seemneid oma kodukohast pärit põlistaimedelt! 

Oma kodukohast kogutud seemned on salvestanud endasse kohaliku ilmastiku ja mullastiku info ning on seetõttu elujõulisemad kui poekaup.

Poest või internetist on võimalik endale soetada palju erilisi seemnesegusid. Enamik neist sisaldavad aga seemneid, mis on imporditud Põhja- või Lääne-Euroopast, kus põlistaimestik on veidi teistsugusem kui Eestis.