Vähenõudlik aroonia – lihtne kasvatada ja kasulik tervisele  

Arooniad kuivavad ahjuplaadil ühe kihina minimaalse õhuniiskuse ja 25– 30 kraadi juures paar päeva, praeahjus õhu ringvoolu režiimil 50–60 kraadi juures aga üks-kaks tundi. Mõlemal juhul tuleks marju segada, et need kuivaksid ühtlaselt. Energiasäästlikumaks mooduseks on kuivatada marju spetsiaalses kuivatis. Kuivanud marjad peaksid tekstuurilt meenutama rosinaid. Sügavkülmutamiseks aseta marjad kihiti suurema karbi põhja nii, et need üksteisega kokku ei puutuks, ning lase neil paar tundi külmuda. Seejärel võid marjad väiksemasse karpi või kilekotti panna – siis pole enam ohtu, et need üksteist muljuksid või kokku külmuksid. Eraldiolevaid marju on hiljem palju mugavam toiduvalmistamiseks kasutada.