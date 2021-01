NIPP! Kuidas muuta lapse õppimine sisekujunduse abil lõbusamaks ja meelepärasemaks?

Tihtilugu arvatakse, et kõige tõhusamalt õpivad lapsed laua taga istudes. Tõenäoliselt mäletavad paljud meist, et vanemad ei lubanud meil õppimise ajal kuskil ebaharilikus kohas kõndida või istuda. IKEA sisekujundaja Baiba Freija sõnul tõstavad eriskummalised õpikohad laste motivatsiooni ning entusiasmi - näiteks voodis või vaibal lebades tunnevad suuremat kindlust ning keskenduvad paremini. „Inimesed on erinevad ning mõned ei vaja asukoha vahetust, et keskenduda, kuid samas meeldivad enamikule lastest uued ning ootamatud olukorrad, kuna need äratavad uudishimu. Neile, kellele meeldib asukoha vahetus, annab muutus head energiat,“ selgitas Freija.

Seetõttu soovitab sisekujundaja pöörata lastetoa sisustamisel tähelepanu eelkõige ohutusele, et mööbli ja seinte vahele ei jääks ohtlikke tühimikke, kuhu laps võib hoolimatult takerduda. „Lastele suunatud mööbel on valmistatud vastavalt kõrgeimatele ohutusstandarditele ja on loodud nii, et ei ole võimalik kusagile kinni jääda või end vigastada,“ selgitas Baiba Freija.

Õppimist edendava keskkonna loomiseks on oluline jälgida ka valguse langemist – kui laps on paremakäeline, peaks valgus langema vasakult poolt, kuid kui laps on vasakukäeline, siis paremalt. „Siin on abiks näiteks vaid paar eurot maksvad klambriga kohtvalgustid, kuna neid on lihtne liigutada, kuid samas kerge kinnitada. Laste turvalisuse tõttu peaks lambipirnid olema LED-valgustid ja kohtvalgustid purunematu kupliga,“ lausus Freija.

Loomingulised õpinurgad

Mängulisi õpinurki saab luua igaüks, kasutades erinevaid mööbliesemeid ning aksessuaare. Näiteks kui laps väsib korralikult laua taga istumast, saab ta hõlpsalt asendit muuta, istudes kahe jalaga toolile. „Siin tuleb abiks reguleeritava seljatoega töötool, kus taha nõjatudes aitab sirget rühti tagada näiteks selja alla pandav padjake. Klambervalgustid aga aitavad kohandada valgustust vastavalt uuele asendile,“ sõnas Freija, lisades, et sellises asendis õppides tuleks lapsele meelde tuletada, et iga tunni järel tuleb teha paus. Kuigi aknalaual istudes on kehaasend sarnane, peaks veenduma, et aknal on sulgurid, et laps ei saaks iseseisvalt akent avada. Mainitud sulgureid saab soetada vaid mõne euro eest.

