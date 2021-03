Vali koju õige vaip – see võib olla nii neutraalne taust kui ka tõeline pilgupüüdja 

Disainer Monika Järgi sõnul muudab vaip ruumi õdusamaks, aitab piiritleda tegevus­tsoone, parandab ruumi akustikat ning kaitseb põrandat määrdumise ja kulumise eest. Kuna vaipa on üsna lihtne vahetada, saab sellega ruumi stiili kiiresti muuta. Alustada võiks aga Järgi sõnul hoopis uksematist. „Tõhus, väliskeskkonna mustust ja liigset niiskust koguv uksematt laseb siseruumides vabamalt vaibavalikuid teha,“ märgib Järg. Tekstiilidisainer Annike Laigo sõnul loob vaip kodusoojust ning ruum, kus vaipa pole, tundub justkui lõpetamata. “Vaip seob ruumi tervikuks, ilma selleta on tunne, justkui kodu loomine oleks alles pooleli.” Ajakirju sirvides on talle silma jäänud, et kodusid, kus vaipa maas pole, kohtab õnneks aina harvem. Sisekujundaja Katariina Kalda lisab, et meie kliimavöötmes on vaip vägagi tervitatav, eriti juhul, kui põrandal on laminaat, mis tundub jala all teistest külmem. “Siis on hea, kui diivani või voodi ees on maas midagi sooja, millele astuda.”

Klassikaline muster, kuid uudselt musta ja valgega. Foto: Antero Tenhunen / Asuntomessut

Justkui vanaema juures – aastakümnetetagune vaibamuster. Foto: Antero Tenhunen / Asuntomessut

Seinaga toon toonis. Foto: Tomi Glad / Asuntomessut





Julge muster ergastab

„Vaip võib olla ruumis kas rahulikuks taustaks või siis rosinaks, mis ise keset tuba särab,“ selgitab Laigo ja lisab, et disaineri poole pöördudes ei maksa peljata, et see pakub ainult väljakutsuvaid lahendusi või soovib müüa kliendile kindlasti mõnd oma kunstitööd. Tihtipeale soovitabki disainer mõnda neutraalset ühevärvilist vaipa, kuna see toetab olemasolevat kujundust kõige paremini.

On aga neidki, kes ihkavad märksa julgemat põrandakatet. Järgi sõnul on mustrite ja värvide valik lõputu. “Muidugi on alati kindla peale minek naturaalsed toonid ja muude kodutekstiilidega haakuvad mustrikäigud, aga trendid suunavad kindlalt suurema värvi­rohkuse poole – värviküllasem valik ja julgem mustrikäik võimaldavad saada tuppa erksust ja sära.”

Lõplik valik sõltub kliendi vajadustest, elustiilist ja elutingimustest. “Esimene valikukriteerium on sageli just vaiba välimus,” nendib Järg. Välimuses on aga omakorda suur osa tehnoloogial ja materjalidel. “Ühest ja samast tuttavlikust mustrikäigust on võimalik tehnoloogiliste lahenduste abil tekitada väga erinevaid lahendusi.”



Vaip vali enne diivanit

Kalda hinnangul annab julge mustri ja värviga vaip ruumile iseloomu, aga kui tugevad toonid on ruumis juba eelnevalt paigas, võib olla keeruline sinna värvi lisada. Seetõttu soovitab ta põrandakattele mõelda juba siis, kui valitakse diivanit või magamistoa sisustust. „Tegelikkus on aga siiski pigem selline, et vaip valitakse viimase asjana ning sageli selgub siis, et värve on ruumis juba nii palju, et ei jää üle muud, kui valida taustaks hele vaip,” kirjeldab Kalda, kes soovitab mõelda pigem viis sammu ette.

Kui valik langeb mustrilisele või värvilisele vaibale, soovitab Kalda tuua seda värvi ruumis mängu ka mujal. “Näiteks korrata mõnda vaiba tooni padjakatetel või mujal ruumis.”

Muster võib ka ruumi visuaalselt muuta. „Selle saab omakorda keerata enda kasuks. Näiteks kui tegu on liiga pika ruumiga, saab teatud mustrite abil muuta seda silmale laiemaks,” räägib Kalda. Laigo soovitab tähele panna sedagi, et viskoos võib ruumis üsna palju mängida. “Viskoos läigib ja mõni hele vaip võib tunduda päris valgena. Samas näiteks lillad toonid kaotavad teatud valguses värvi ja mõjuvad täiesti hallina.”