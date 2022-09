Töid aias jätkub: noorenda marjapõõsaid, väeta ja korista külmaõrnad köögiviljad

Võta üles talvekartul. Tee seda, kui taimepealsed on närbunud. Selle kiirendamiseks võid need kuu keskel maha niita, kuid mugulad peavad sealjuures siis veel mõne päeva valmima.

Korista külmaõrnad köögiviljad. Kuu keskpaigas enne öökülmi korista põllult kõrvits, kurk ja aeduba. Kui öösel on paiguti öökülma, kata kõrvits kattelooriga. Külmaõrnemad juurköögiviljad on seller ja punapeet. Peedi koristamiseks saabub aeg, kui lehed on koltunud ja longus. Juurseller tuleb koristada kindlasti enne öökülmade tulekut, sest vastasel juhul ei säili ta hästi üle talve. Parema säilimise tagab see, kui nädal enne koristamist eemaldada välimised lehed. Saagi koristamiseks vali kuiv ilm.