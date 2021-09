Kui halb või hea on jätta viljad puude alt korjamata või neist hoopis muruniidukiga üle sõita?

Võib ju ka!

Taime seisukohast ei ole vahet, kas valminud viljad korjab ära aiaomanik või jäävad need loodusele toiduks. Nii võib rahumeeli jätta suvilaaiast sõstrad-õunad korjamata, teades, et järgmise aasta saagikust see ei vähenda.