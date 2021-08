Vahakangas – säästlik viis toidu värskena hoidmiseks 

Vahakangas on minu arvates midagi kanga ja paberi vahepealset – siidise pinnaga ja imeliselt volditav. Näiteks voldin sellest ka topsikesi, kuhu pähkleid või väikeseid porgandeid lastele panna. See sobib tööle või matkale minnes ka võileiva pakkimiseks. Mõnel kangal on lausa nööp ja nöör küljes, et seda paremini kokku mässida. Oleme käinud perega ka matkamas nii, et mesilasvahakanga sisse on kaasa pakitud nii juust, viilutatud köögiviljad kui ka pirukad. Peab ainult meeles pidama, et kanga peal ei tohi midagi lõigata.