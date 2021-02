Dekoratiivne ja ühtaegu tervislik: vitamiinidest tulvil lehtpeet ehk mangold 

Lehtpeet ehk mangold on söögipeedi sugulane, mida tihti võrreldakse spinatiga. Toitudes kasutataksegi teda tihti spinati asemel, kuigi sel on tugev peedi maitse. Lehtpeeti leidub nii kollaste, punaste kui valgete vartega sorte. Mõned on suurte vohavate lehtedega ja teised väiksemad. Lehtpeet pole mulla suhtes valiv ning sobib kasvatamiseks avamaal ja ka kasvupottides. Taim kasvab hästi poolvarjulises kohas.