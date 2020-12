5 mõttetut kodust harjumust, mis kulutavad sinu raha

1. Sa kasutad pesu- ja nõudepesumasinat pooltühjana

Kes meist ei oleks pesnud pesu masinas, kus on vaid mõned hilbud, või nõusid masinaga, kui pesemist vajavad vaid paar taldrikut? Soovitus selle asemel oleks see, et pese üksikud asjad käsitsi. Säästad vett ja energiat ning hoiad kokku raha.

2. Hoiad elektroonikaseadmeid võrgus

Isegi kui sa neid ei kasuta, on masinad ikkagi "standby" peal ja see raiskab elektrit. Seda nimetatakse elektri "fantoomkuluks". On suur hulk seadmeid, mida sa ei taha välja lülitada, näiteks teler, kuid samas on palju ka asju, mis võiksid olla vooluvõrgust väljas.

3. Paned külmkappi liiga palju asju

Külmik ja sügavkülm on efektiivsed, kui nad ei ole ülekoormatud. Liiga täis ja ka liiga tühi külmik kulutab palju energiat õige temperatuuri ja õhu hoidmisele, seega proovi toitu varuda parajal hulgal.

4. Jätad tuled põlema