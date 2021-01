Säästuremondiga saab vannitoale uue hingamise anda 

Tee ise

Remondi tellimine on kallis, mistõttu neid töid, milleks oskusi ja kogemusi jagub, tasub ise teha. Kuna ettevõtmine nõuab ka spetsiifilisi remondiriistu, võiks alati eraldi kaaluda: kui seda tööriista läheb ka tulevikus tarvis, tasub see endale soetada, vastasel juhul pigem rentida.

Kui seinapinnad on korras, võib kiire kate olla ka selline. Foto: Living4media

Kvaliteetsed plaadid soodsalt

Juhul kui seinaplaadid on pragunenud või pole enam muul põhjusel sobilikud, vajavad need vahetust. Keraamiliste plaatide hinnad on väga erinevad ning heal juhul leiab kvaliteetse plaadi ka mõistliku hinna eest. Näiteks sortimendi vahetumisel, kui soovitakse ladu tühjaks teha, müüakse laojääke väga soodsalt.

Kui tekib mõte senised plaadid vannitoas uutega asendada, aga selle tööga varasemat kokkupuudet pole, võiks küll eeltöö ise ära teha, aga jätta plaatide seinapanek professionaalile. Vanade plaatide väljalõhkumine ja äravedu, seinte sirgeksajamine ja hüdroisolatsiooni seinale kandmine on enamasti jõukohased tegevused, mille suudab ise teha ning tellitava töö maht jääb oluliselt väiksem.

Kui plaatimistöö osutub siiski liiga kalliks, võib kaaluda ka plaadiimitatsiooniga plastpaneele, mille paigaldamisega saab igaüks ise hakkama. Võimaluse korral tasuks eelistada siiski keraa­­milist plaati, mis on vastupidavam ja ilusam.

Värv või tapeet?

Kui vannitoa seinas pole plaate, vaid värv, on seinte uuendamine lihtne. Oluline on sein puhtaks küürida, ebatasasused pahteldada ja seejärel seinad niiskuskindla värviga katta. Värvi alla võib panna ka sileda klaaskiudkanga, mis hoiab ära pragude tekke ja takistab niiskusel sattumast seina aluspinnale. Värvida tasub siiski vaid sirgeid seinu, kõverad seinad torkavad kõige enam silma just värvkatte all. Alternatiiviks on ka pestav vinüültapeet, aga see sobib pesuruumis vaid sinna piirkonda, mis veega otseselt kokku ei puutu.

Ülevärvitud seina ehib romantiline pitsmuster. Foto: Great Stock! / Living4media

Ripplaest lahti

Vannitubades on sageli ripplagi, mis muudab niigi väikese ruumi veelgi ahtamaks. Mõnikord on ripplael praktiline põhjus, näiteks jooksevad selle kohal nii ventilatsioonitorud kui elektrijuhtmed, aga enamasti õnnestub ajast ja arust ripplaest kergesti loobuda ja ruumi avardada. Vannitoa lakke võib panna mõnusalt sooja miljöö loova laudise, mis tuleks aga eelnevalt kas õlivahaga toonida või lakkida, et niiskus seda kahjustama ei hakkaks. Laelauad võiksid olla avaruse huvides laiad, valged või heleda puidu tooni, aga suuremas heledas vannitoas võib lagi olla ka kontrastselt tume.