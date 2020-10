Leia kööki sobiv tööpind, mis vastab just sinu vajadustele 

„Kui pere on suur ja köögis askeldajaid palju, pole ehk mõtet valida suure hooldusvajadusega marmorit või täispuitu, kui samas on võtta ka sisuliselt hooldusvabu materjale,“ pakub Mööblimasina tegevjuht Ergo Laineem. Põhiliste töö­pinna­materjalide olulised erinevused ongi siia kirja saanud Mööblimasina ja Diapoli info põhjal.

Mõlema firma asjatundjad kinnitavad, et just materjali omadused määravad, kus on mida mõistlik kasutada – isegi siis, kui see tähendab järeleandmisi isiklikes maitseeelistustes. „Näiteks võib kõrgsurvelaminaatide hulgast leida nõudliku naturaalse materjali vägagi tõetruu imitatsiooni – ehk tasub kaaluda sellist lahendust?“ pakub Laineem.

Graniit on läbinisti looduslik, unikaalse värvi ja mustriga vulkaanilist päritolu materjal, mis sobib kööki suurepäraselt, sest talub hästi kuumust. Tooni- ja mustrivalik on tohutu, tänu sellele on graniitpindu lihtne interjööri sobitada. Ehkki graniit on kuuma- ja kriimukindel, annab lõikelaudade ja kuuma­aluste kasutamine selle laitmatule väljanägemisele kindlasti aastaid juurde.

HOOLDUS: Tavaliselt piisab niiske (mikrokiud)lapiga puhastamisest ja puhta kuiva köögirätikuga poleerimisest. Plekid eemalda võimalikult kohe köögipaberi või niiske lapiga. Pikaajalisuse tagamiseks töödeldakse graniitpinda looduslikule kivile mõeldud impregneervahendiga: heledat graniiti vähemalt kord aastas, tumedat aasta-kahe tagant.

Puidust tööpind mõjub hubaselt. Foto: Tomi Glad / Asuntomessut

Täispuit

+ 100% looduslik materjal, kriimustused-täkked saab maha lihvida ja tööpinna välimuse taastada.

– Vajab korrapärast hooldust, on niiskustundlik, ei talu suurt kuumust.

Täispuit loob sooja ja õdusa maakodu-tunde. Kõige sagedamini kasutatakse tööpinnaks tugevat tamme-, saare- või pähklipuitu, mis enamasti viimistletakse õlivahaga. Pinna võib ka lakkida, aga kui lakikihti tekivad kriimud, on neid keeruline parandada – õlitatud pinnal on üksikuid kohti kergem uuesti viimistleda. Kasuta tööpinnal kindlasti kuumaaluseid ja lõikelaudu.