Musta värvi segisti: trend vs praktilisus

Sisekujundaja Kristiina Lutsu sõnul on viimaste aastate trendiks tume köök. Muidugi, ka valge oli, on ja jääb, niisamuti nagu leidub värvilisi, näiteks tumerohelisi või tumesiniseid kööke, aga must on tõusuteel.

Tumedasse kööki valivad kliendid Lutsu sõnul kõige sagedamini musta värvi segisti. “See sobib just modernsemasse kööki, kus on üldse tumedad värvid,” leiab Luts. Selline segisti kõlab hästi kokku näiteks musta graniitvalamuga. Ning musta segisti juurde sobib sisekujundaja sõnul nii tume kui hele töötasapind. “Valamu saab omakorda valida näiteks tööpinnaga sama värvi,” märgib ta. Modernsel köögimööblil pole ka käepidemeid või on need üsna märkamatult ukse servas. „Inimestele meeldib praegu selline klaar lähenemine.“

Kuigi köögitehnika klassikaks on Lutsu sõnul roostevaba materjal, mis sobib igale poole, saab musta segisti juurde valida ka musta ahju ja miks mitte ka samast sarjast musta mikrolaineahju.

Romantiline valamu kui soe detail asises ruumis. Foto: Katre Lember

Samal teemal Säästuremondiga saab vannitoale uue hingamise anda 30.12.2020 Teistmoodi vannituba: mis oleks, kui keraamilist plaati ei kasutaks? 24.12.2020 KÖÖGIREMONT: vana kööki uuendades pööra tähelepanu tehnilistele detailidele 22.12.2020 Iga perenaise unistus: kuidas köögis nutikalt ruumi kokku hoida 04.11.2019 Must mõjub hästi

“Soovitan musta väiksemates kogustes kindlasti ruumidesse lisada – see justkui raamistab elamist,” ütleb Luts. Mustad detailid on jätkuvalt au sees ja ilma nendeta tundub kodu justkui lõpetamata. Lisaks köögile saab seda kasutada mujalgi. “Must valgusti või pildiraam annab ruumile palju juurde,” jätkab Luts. Kui tegu pole just väga pastelse koduga, soovitab ta julgelt veidi musta lisada.

Ka vannitubades on viimasel ajal populaarsed näiteks musta raamiga klaasseinad, mida lausa tikutulega taga otsitakse. Lutsu sõnul võib valida ka valged plaadid ja musta vuugi, mis sobib küll rohkem industriaalstiilis kodusse, aga on julgematele hea valik.

Kristi Niitsoo OÜst Decoland kinnitab samuti, et must segisti on neil viimaste aastate populaarseim toode: “Klõps käis aasta tagasi, mil sellest sai hitt. Kuldsed ja vasksed segistid ei kadunud küll päriselt ära, aga musta osakaal silmanähtavalt tõusis.“ Tänaseks on olukord mõnevõrra rahunenud ja musta segisti üleolek pole enam nii ilmne.

Musta segisti juurde valitakse Niitsoo sõnul kas tavaline roostevaba või siis must või hele valamu – viimane sobib juhul, kui tööpinnal on näiteks musti elemente. Musta segistit on sobitatud ka värvilise või kuldse valamuga.

Luts lisab, et musta ja valge kombinatsioon on aegumatu klassika. “Tumeda kraanikausi võib uputada valge töötasapinna sisse või siis kasutada tööpinnana marmori imitatsiooni. Maitsekas on ka hallikast kiviimitatsioonist või tumedamast puidust töötasapind koos musta valamuga,” loetleb ta musta kraanikausi sidumiseks sobivaid võimalusi.

Niitsoo sõnul on huvi ka värviliste valamute vastu suur – neid valivad klientidest rohkem kui pooled. “Kui tööpind on must, valge või hall, näiteks kiviimitatsioonist, marmorist või puidust, aga soovitakse värvi juurde tuua, kaldub valik kas kuldse või vaskse valamu kasuks,“ märgib ta. Vasekarva kraanikaussi ja segistit soovitakse ka musta kööki.

Lutsu hinnangul sobivad vasksed valamud rohkem glamuursesse, näiteks marmorist töötasapinnaga kööki. Samas kui pronksivärvi valamu on sobiv valik pigem maakodulikku kööki, kus on klassikalises stiilis profiilsete kapiustega mööbel. “Selle stiili puhul võib valida ka retrokraani, millel on külma ja sooja vee jaoks eraldi kraanid.”

Must segisti ja must valamu sulanduvad interjööri. Foto: Priit Grepp

Tume pind, rohkem vaeva

Tumedaid valamuid eelistatakse Lutsu kogemusel sellest hoolimata, et neid on raskem hooldada kui heledaid. “Need on mõneti ebapraktilised – katlakivi ja üldse mustus jääb paremini näha, samamoodi nagu ka tumedalt põrandalt või mööblilt. Ent ka hele valamu ei pruugi olla probleemivaba – sellele võivad jääda peale rauarandid, oleneb veest,” teab ta öelda.

Siiski kõige kergemini hooldatavat ehk roostevaba valamut tema kogemusel väga ei taheta. Kuigi ka neid on turul väga kenasid. “Neid peetakse praegu pigem igavaks valikuks. Aga võibolla teevad need millalgi veel come back’i.”

Räägime ka valamu kujust – kas ümmargune või kandiline? Niitsoo sõnul on nurgelised variandid veidi populaarsemad. “Just voolujoonelised, mitte päris kandilised,” täpsustab ta. Kaheosalisi valamuid Decoland ei paku, küll aga on valamuid mitmes mõõdus, nii et soovi korral võib paigaldada kaks valamut töötasapinna sisse kõrvuti, nii et väike ja suurem on üksteisest seinaga eraldatud. Lisaks on samas toonis nõrutuskausse, mis toetuvad kenasti valamu servadele, juhul kui pole võimalik töötasapinda ­kaheosalist valamut panna.

Piirid seab ka köögi suurus. “Isegi kui köök pole väga suur, tahetakse enamasti ikkagi nõudepesumasinat, mis tähendab, et tuleb teha järeleandmisi ka valamu suuruse arvel.“

Nii Niitsoo kui Luts kinnitavad, et sageli küsitakse väljatõmmatava otsaga segistit. “Suurte anumate veega täitmine on sellega väga mugav,” selgitab Niitsoo, kelle endagi kodus leiab see igapäevast kasutust.

Ka nüansside osas on valik üsnagi lai. Näiteks mustale või valgele valamule saab panna segistiga sama tooni tagasivooluklapi. Kui valamu ja segisti on eri tooni, siis tagasivooluklapp võiks olla valamuga ühte tooni, et ei tekiks kolme värvi sasipundart. “See on küll pisike detail, aga loob mulje, et tegu on ühe ja sama komplektiga,” kinnitavad asjatundjad.

Kontaktivaba segisti säästab vett

Orase kaubamärgi müügiesindaja Ebe Loorits ütleb, et segistit valides võib klient oluliseks pidada mitut eesmärki: hügieeni, lihtsat kasutamist, veesäästu, hinda vms. Orase tootevalikus on näiteks kõrge painduva jooksutoruga köögi­segisti, millel on nii mehaaniline kasutusvõimalus kui ka kontaktivaba funktsioon, lisaks elektrooniline pesumasinaventiil.

"Tegemist on võimalusterohke tipptehnoloogiaga, millel on loomulikult ka kõrgem hind,” ütleb Loorits ja lisab, et selline segisti võib maksta üle 500 euro. Vaatamata hinnale on see nõudlike uuendusmeelsete kasutajate seas populaarne toode.

Kui aga esmaseks valikukriteeriumiks on hind, siis ka soodsama hinna eest saab soetada lihtsa ja kvaliteetse kang­segisti.

“Ent kindlasti ei soovita me osta tundmatut päritolu imeodavat segistit, mille kasutusiga võib osutuda väga lühikeseks ja seeläbi on hinnavõit näiline,” hoiatab Loorits.

Tublile kokkajale mugav segisti. Foto: Jalag / Angelika Lorenz / Living4mediaen